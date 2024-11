Ex-jogador da NBA diz temer pela própria vida em vídeo e preocupa ex-companheiros

Kevin Love, jogador do Miami Heat, mostrou solidariedade ao amigo. "Eu te amo, Kyle! Me procure quando quiser, por favor. Para todo mundo que conviveu com Kyle Singler e cujas vidas ele impactou, por favor mostrem a ele o amor e o apoio que ele precisa e merece. Eu não seria quem eu sou hoje sem ele" disse.

Outros atletas como Isaiah Thomas e Andre Drummond também publicaram em apoio ao jogador. "Estou aqui por você, irmão! Sempre e para sempre", publicou Thomas. Enquanto Drummond respondeu: "Você não está sozinho, irmão! Estou aqui por você".

Na NBA, Singler jogou de 2012 a 2015 pelo Detroit Pistons e de 2015 a 2018 pelo Oklahoma City Thunder. Antes, depois de deixar a Duke University, jogou no Lucentum Alicante (2011) e no Real Madrid (2011-12). Também jogou pelo Monbus Obradoiro (2018-19) e foi parar no Iberostar Tenerife (2019). Desde a aposentadoria, em 2018, Kyle Singler se afastou dos holofotes e manteve os detalhes de sua vida no âmbito privado.