Com bandeja 360º, Donovan Mitchell brilha e Cavs segue invicto na NBA

Além da grande exibição de Donovan Mitchell, a franquia de Cleveland também contou com um duplo-duplo de Evan Mobley, que terminou o jogo com 15 pontos e 11 rebotes. Fora que os reservas vieram forte do banco e somaram 39 pontos

Os Cavaliers lideram a Conferência Lesta e são a oitava equipe na história da NBA a iniciar uma temporada com 12 vitórias seguidas. E o próximo desafio dos Cavs para manterem a invencibilidade será diante do Philadelphia 76ers, em casa, na próxima quarta-feira (13).

Vale relembrar que o Golden State Warriors detém o recorde da liga: vitória nos primeiros 24 jogos na temporada 2015/2016. Contudo, os Warriors perderam justamente nas finais da NBA para os Cavaliers, na época comandados pelo astro LeBron James.