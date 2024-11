São Paulo peca nas bolas de três e perde para vice-lanterna no NBB

Demetrio foi o destaque do Fortaleza, anotando um tremendo duplo-duplo: 16 pontos e 17 rebotes. Pelo lado do Paulistano, Vitinho fez 15 pontos e pegou cinco rebotes.

Mesmo vencendo, o Fortaleza segue na lanterna do NBB, enquanto o Paulistano está na 13ª colocação.

Sem surpresa

Favorito diante da Unifacisa, o líder Minas Tênis Clube não vacilou e, em casa, venceu por 78 a 76. Mas foi um sufoco, já que os visitantes tiveram a última bola do jogo, mas Delph errou na tentativa de três pontos.

E olha que Delph estava confiante, afinal terminou como o cestinha da partida com 21 pontos e ainda pegou cinco rebotes. Pelo lado vencedor, Paranhos anotou 19 pontos e Montero fez um duplo-duplo (11 pontos e 11 rebotes).

Com a vitória, o Minas se isolou na liderança do NBB, com oito vitórias em nove partidas. Do outro lado, a Unifacisa é apenas o 16º melhor time da competição, somando duas vitórias em oito jogos.