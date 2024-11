Shamell Stallworth alcança 9 mil pontos e faz história no NBB

Shamell Stallworth entrou para a história do Novo Basquete Brasil (NBB) neste sábado (9). Em duelo do Caxias do Sul contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, o ala norte-americano chegou a marca de 9.000 pontos na competição, se tornando o primeiro jogador do NBB a alcançar a façanha. Sua equipe venceu por 69 a 63.

Precisando de apenas 9 pontos para bater a marca histórica, Shamell fez o ponto 9 mil ainda no primeiro tempo. Nos primeiros 10 minutos, ele anotou 8 pontos, com três lances livres, uma cesta e bola tripla. O arremesso do recordo veio no início da segunda parcial, quando marcou três pontos no contra-ataque. Ele fechou a partida com 14 pontos e ajudou o Caxias a vencer.

Nascidos nos Estados Unidos, Shamell chegou ao basquete brasileiro em meados dos anos 2000. Atualmente com 44 anos de idade, já defendeu as cores de equipes como Araraquara, Limeira, Pinheiros, Paulistano Mogi das Cruzes e São Paulo. Com equipes brasileiras, já conquistou títulos estaduais e continentais.