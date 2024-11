Vasco bate Caxias e vence a primeira no NBB em São Januário

O Vasco R10 Score está embalado no Novo Basquete Brasil (NBB). Após um início difícil na competição, a equipe carioca conquistou a terceira vitória seguida nesta quinta-feira (7). Jogando em casa, no Ginásio de São Januário, o Gigante da Colina derrotou o Caxias do Sul por 80 a 71. Com o resultado, o Vasco subiu na classificação geral e agora está na oitava posição após sua primeira vitória nos seus domínios nesta edição do NBB.

Nas primeiras rodadas do NBB, o ataque do Vasco teve um rendimento ruim, com o time entrando no jogo com a segunda menor média de pontos da temporada (66.00). Mas para o jogo contra o Caxias, a equipe aprimorou o seu desempenho nos arremessos de quadra, principalmente dentro do garrafão, para conseguir sua melhor performance ofensiva até aqui nesta edição do NBB. As duas equipes ficaram a maior parte do primeiro tempo próximas no placar. Mas a partir do final do segundo quarto, o Vasco ampliou a vantagem para conseguir a quarta vitória do time no NBB 2024/2025.

Números do jogo

Marquinhos foi o cestinha da partida. O ala do Vasco terminou o jogo com 17 pontos, dois rebotes e duas assistências, além de 18 de eficiência. Paulicchi e Humberto anotaram 12 pontos, enquanto Diego fez 11 para o lado vencedor. Do lado do Caxias do Sul, Vini Chagas, com 16, e Isaac, com 15 pontos, comandaram o ataque da equipe gaúcha.