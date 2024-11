Sem Gui Santos, Warriors vence Wizards na NBA

As duas equipes voltaram calibradas do intervalo e fizeram uma pontuação alta no terceiro quarto. Foram 39 pontos para o Warriors e 36 para o Washington Wizards. Do banco, Gui Santos viu a sua equipe controlar a vantagem e fechar o triunfo em 125 a 112.

Stephen Curry liderou o Warriors e foi cestinha da partida com 24 pontos, três rebotes e seis assistências. Do outro lado da quadra, o ex-colega de time Jordan Poole também anotou os mesmos 24 pontos além de pegar um rebote e dar três assistências.

Classificação

Com o resultado, então, o Golden State Warriors volta a encostar na liderança da Conferência Oeste da NBA. Com vitórias esmagadoras sobre o Portland Trail Blazers e Utah Jazz, dois triunfos diante dos Pelicans, e a vitporia contra o Houston Rockets, os Warriors fazem um bom início de temporada. Além disso a equipe tem apenas uma derrota, diante dos Clippers, e fica atrás somente do Oklahoma City Thunder (6-0) no Oeste.

Por outro lado, Washington Wizards aparece na 11ª colocação do Oeste com duas vitórias e quatro derrotas.