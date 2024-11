Detroit Pistons usa transporte inusitado antes de vencer o Brooklyn Nets

Os passageiros do metrô de Nova York tiveram companhia famosa neste domingo. A equipe do Detroit Pistons, como jogadores como Malik Beasley e Tim Hardaway Jr., usou o transporte público para chegar ao Barclays Center, onde venceram o Brooklyn Nets por 106 a 92.

A decisão de usar um transporte inusitado para jogadores da NBA foi tomada por casa da Maratona de Nova York, que bloqueou ruas por cinco distritos da cidade. Mais de 50 mil pessoas participaram da prova de 42 km, uma das mais tradicionais do atletismo mundial. "A maratona nos levou a um desvio", informou a franquia pelas redes sociais.

Se usasse o ônibus habitual, o Detroit Pistons temia perder tempo demais no trânsito e chegar muito em cima do horário da partida ou até com atraso. De metrô, os jogadores não perderam tempo e chegaram com tranquilidade ao Barclays Center.