NBB tem vitórias de Vasco e Flamengo e queda do São Paulo

No dia em que o ala André Góes, do São Paulo, se tornou o décimo jogador da história a alcançar a marca de 500 jogos no NBB, o Tricolor perdeu a invencibilidade na temporada 2024/2025. Depois de cinco vitórias seguidas, a equipe da capital paulista foi derrotada, fora de casa, pelo Mogi das Cruzes por 78 a 74 e caiu para a terceira colocação na tabela. O novo líder é o Minas, que tem 85,7% de aproveitamento, ao lado do Flamengo, que superou a Unifacisa por 87 a 77 num show do argentino Franco Balbi. Quem também venceu foi o Vasco, que fez 70 a 68 em cima do Fortaleza e chegou ao segundo resultado positivo em cinco jogos disputados até agora.

Marca histórica e fim da invencibilidade

Ao pisar em quadra pelo São Paulo ainda no primeiro quarto da partida contra o Mogi, André Góes completou seu 500º jogo no NBB. O jogador de 37 anos, que tem 16 temporadas no currículo, ficou pouco menos de 20 minutos em quadra, marcou seis pontos e pegou quatro rebotes. Uma boa atuação numa partida que tinha tudo para ter muitos motivos para comemorar.

Mas o São Paulo não repetiu as boas atuações anteriores, especialmente no segundo tempo, e acabou derrotado pelo Mogi das Cruzes. Enquanto o Tricolor teve um aproveitamento muito baixo nas bolas de três pontos (só acertou duas de 19), o time da casa teve quatro jogadores com dois dígitos na pontuação: Menca (19), Gabriel (16), Lessa (14) e Léo Bispo (12).