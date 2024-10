Paris toma susto, mas vira pra cima de lanterna na Euroliga

Virada e trocação

Na volta do intervalo os chutes do perímetro seguiram castigando os anfitriões. Foram dois em cerca de 1min30 que, junto com uma bola de dois a 7min52 e uma defesa sólida, cravaram a virada no 45 a 44. O Berlin reagiu e os times começaram uma trocação até os últimos três minutos do quarto. A 2min34 do fim, mais uma bola de fora do Paris caiu e 60 a 55 no placar para os comandados de Tiago Splitter.

Os últimos dez minutos foram emocionantes. O Paris parecia que iria desgarrar, abriu 79 a 71 a 6min52 do fim, mas o Berlin não se entregou e retomou a ponta com uma corrida de dez pontos. A 1min29 do término, os visitantes abriram seis no 89 a 83 e não deixaram mais os donos da casa buscarem o marcador para garantir a terceira vitória na Euroliga.