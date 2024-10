Huertas anota nove pontos em virada do Tenerife na Champions

Após duas vitórias nas primeiras rodadas, o o La Laguna Tenerife ficou perto de perder a sua invencibilidade na Champions League de basquete masculino. O time do armador brasileiro Marcelinho Huertas ficou a maior parte do tempo a trás do placar no jogo contra o Saint-Quentin, da França. Mas o time espanhol conseguiu um ótimo desempenho no último quarto e venceu a partida por 71 a 61.

A partida foi equilibrada, com os dois times separados por menos de 10 pontos. Com um bom desempenho defensivo e utilizando o garrafão, Saint-Quentin saiu na frente do placar e liderou todo o primeiro tempo e a maior parte do terceiro quarto. Assim, a equipe francesa foi para o último período ganhando o jogo por 51 a 46. Mas nos 10 minutos finais, o time das Ilhas Canárias viu o seu rendimento crescer no ataque. Impulsionado por algumas bolas de três pontos, o Tenereife ganhou a parcial por 25 a 10 para garantir a vitória.

Marcelinho Huertas foi um dos principais nomes do La Laguna Tenerife no jogo, sendo um dos principais pontuadores do time nos três quartos iniciais. O brasileiro teve nove pontos, seis assistências e três rebotes. O cestinha do time foi o ala/pivô Tim Abromaitis, que anotou 17 pontos, com direito a quatro bolas triplas. Já os maiores pontuadores do jogo foram Jerome Robinson e Dominik Olejniczak, que fizeram 21 pontos cada, comandando o ataque do Saint-Quentin.