Banchero faz 50 pontos, flerta com triplo-duplo e bate recorde na NBA

Paolo Banchero teve a melhor atuação de sua carreira na noite desta segunda-feira (28). O armador anotou 50 pontos na vitória do Orlando Magic diante do Indiana Pacers, seu recorde pessoal na liga e a quinta maior pontuação da história de sua equipe. Deste total, 37 pontos vieram no primeiro tempo, que é igualado o recorde de pontuação da franquia. De quebra, o jogador de 21 anos ficou perto de anotar um triplo-duplo, ao pegar 13 rebotes e dar nove assistências.

Eleito o Melhor Jogador Novato da última temporada, Paolo Banchero fez um início de jogo contra Indiana para ser lembrado por muito tempo. No acumulado dos dois primeiros quartos, marcou 37 pontos, com 13 cestas convertidas em 17 tentadas (76,5% de aproveitamento). A pontuação é a maior da história do Orlando Magic, igualada com o desempenho de Tracy McGrady, que também anotou 37 pontos no pimeiro tempo contra o Washington Wizards, em março de 2004.

Banchero não manteve o mesmo ritmo no segundo tempo e acabou não tendo uma pontuação ainda maior. Ele não acertou cestas de quadra no terceiro período e marcou apenas quatro pontos, todos advindos de lances livres. Já no último quarto, baixou seu aproveitamento na linha do lance livre (43%), mas voltou a pontuar em quadra e anotou mais nove pontos, sendo importante para a vitória de virada de Orlando diante do Indiana, por 119 a 115.