Curry torce o tornozelo duas vezes e deixa quadra em derrota do Warriors

O jogador não retornou mais para o jogo depois do ocorrido. Após a partida, o técnico Steve Kerr disse aos jornalistas norte-americanos que a lesão de Steph é "leve ou moderada", aliviando os torcedores de San Francisco. Ainda assim, o armador de 36 anos passará por ressonância magnética nas próximas horas para saber a real gravidade da lesão.

Durante os 26 minutos em que esteve em quadra, Curry marcou 18 pontos, deu seis assistências e pegou quatro rebotes. O maior pontuador do Warriors - e do jogo - foi Andrew Wiggins, com 29 pontos. O brasileiro Gui Santos, que havia jogado alguns minutos nas duas primeiras partidas, ficou no banco de reservas o tempo todo e não entrou em quadra. Ivica Zubac e James Harden foram os dois grandes nomes dos Clippers na vitória. Os dois marcaram 23 pontos e anotaram duplos-duplos. Harden deu 11 assistências, enquanto Zubac pegou 17 rebotes.

Steph appears to aggravate his ankle injury and heads to the locker room pic.twitter.com/AllTixka32 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 28, 2024

Em quadra, os Warriors tiveram a liderança do placar em boa parte do primeiro período, mas viram os Clippers crescerem no jogo a partir da segunda parcial. A equipe de Los Angeles foi para os vestiários ganhando por cinco pontos e aumentou a vantagem no terceiro quarto, chegando a 86 a 77. No último período, a diferença no placar foi bem administrada pelo time visitante e o placar final foi de 112 a 104.

Esta foi a primeira derrota do Golden State Warriors na NBA 2024/2025. A equipe aparece em quinto lugar na tabela de classificação da Conferência Oeste. Seu próximo compromisso será nesta terça-feira (29), contra o New Orleans Pelicans, às 23h (horário de Brasília), também no Chase Center. O Los Angeles Clippers, que é o quarto colocado, vai encarar o Portland Trail Blazers na quarta-feira (30), às 23h30, também em casa.