Catanduva vence duelo direto e elimina Sorocaba do Paulista

O Pró-Esporte Sorocaba deu adeus ao Campeonato Paulista de basquete feminino de 2024 neste domingo (27). Em confronto direto pela fase de Realinhamento da competição, a equipe sorocabana perdeu para o Bax Catanduva, por 77 a 69, e se despediu do torneio com oito derrotas e nenhuma vitória. Destaque do time vitorioso, a ala/armadora Thaissa Frediani foi decisiva com 20 pontos anotados. A líder em pontuação do duelo, com 22, foi a armadora Aruzha Michaski.

Quarto decisivo

O palco do duelo entre Catanduva e Sorocaba foi o ginásio Dr. Prudente de Moraes, em Itu. A partida começou de maneira parelha, com os dois times com vontade de permanecer no Paulista. Ao término da primeira etapa, Catanduva estava na dianteira por somente dois pontos, com o marcador registrando 33 a 31. No terceiro período, o time catanduvense mostrou força e construiu uma vantagem considerável de 12 pontos. A defesa consistente e a eficácia ofensiva foram determinantes para a vantagem de 63 a 51.

Mesmo atrás do marcador, Sorocaba não se abalou e encontrou forças para buscar a recuperação nos dez minutos finais do tempo normal. Aruzha Michaski e suas companheiras venceram o último quarto do jogo por 18 a 14, porém, a reação não foi suficiente para modificar o cenário. Apesar do crescimento do rival, Catanduva manteve o equilíbrio em quadra e administrou a vantagem até o cronômetro zerar. A equipe catanduvense comemorou a segunda vitória em cinco partidas pelo Paulista.