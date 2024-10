Tyrese Maxey faz 45 pontos e conduz 76ers à primeira vitória na NBA

O armador Tyresse Maxey teve a principal atuação da rodada da NBA deste domingo. O armador do Philadelphia 76ers anotou 45 pontos na partida contra o Indiana Pacers, conduziu sua equipe à primeira vitória na liga e estabeleceu a maior pontuação de um jogador na temporada. O 76ers conseguiu o triunfo por 118 a 114, após prorrogação, jogando fora de casa, no Gainbridge Fieldhouse.

Ainda sem contar com Joel Embiid, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, Maxey é quem tem assumido protagonismo no Philadelphia 76ers. Contra Indiana, isso não foi diferente. Depois de um primeiro tempo sem grande destaque, o armador fez um final de jogo de alto nível e estabeleceu 38 pontos contando os dois últimos quartos e a prorrogação. Ele marcou 14 pontos no terceiro período, 14 no quarto e dez no tempo extra.

Maxey ficou em quadra por 48 minutos e teve um aproveitamento de 44% nos arremessos de quadra (14/32). Ele acertou cinco cestas de três, nove dentro do garrafão e ainda converteu 12 lances livres. Além de ter sido o cestinha da partida com os 45 pontos, o camisa 0 ainda pegou quatro rebotes e contribuiu com quatro assistências.