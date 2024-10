Gui Santos volta a jogar em segunda vitória do Warriors na NBA

Em sua segunda partida na nova temporada, o Golden State Warriors voltou a conquistar uma vitória dominante na NBA. No início da madrugada deste sábado (26), a equipe superou o Utah Jazz por 127 a 86, no Delta Center, em Utah. Com a larga vantagem, o brasileiro Gui Santos voltou a ter oportunidade de entrar em quadra e jogou por seis minutos, mas não pontuou.

Assim como aconteceu na primeira partida, diante do Portland Trail Blazers, o Warriors tomou as rédeas do placar contra o Utah ainda no primeiro período e abriu vantagem ao longo da partida. Já no terceiro quarto, a diferença no placar era de 24 pontos, o que permitiu a Steve Kerr rodar sua equipe no último quarto. Foi nessa investida que entrou Gui Santos.

O ala brasileiro atuou por 5min56s e anotou três rebotes, todos defensivos. Ele não realizou arremessos e, portanto, não pontuou. Gui cometeu duas faltas e um turnover. Na primeira partida, o brasiliense de 22 anos havia anotado três pontos. A melhor atuação do Warriors contra Utah foi de Buddy Hield, recém-chegado do Indiana Pacers. Ele marcou 27 pontos, com sete arremessos de três convertidos.