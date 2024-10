Brasil vence a Argentina de virada e vai à final do Sul-Americano

Na final! A seleção brasileira sub-15 de basquete masculino está na decisão do Campeonato Sul-Americano da categoria que acontece em Pasaje, no Equador. A classificação veio graças a vitória sobre a Argentina por 85 a 79, neste sábado (26). A decisão acontece neste domingo diante do vencedor de Equador e Venezuela. Além disso, o resultado já garantiu uma vaga para o Brasil na Copa América sub-16 em 2025.

A vitória diante do maior rival do continente não veio de forma fácil. O Brasil até começou melhor na partida e venceu o primeiro quarto por 29 a 25. No entanto, a Argentina dominou o segundo período e virou o placar para 53 a 36. A vantagem dos hermandos chegou a ficar em 19 pontos no terceiro quarto e deixou a seleção brasileira contra as cordas.