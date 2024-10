Corinthians e São José vencem na reta final do realinhamento

A fase de realinhamento do Campeonato Paulista de basquete feminino se aproxima do fim e, nesta quinta-feira (24), foram realizadas duas partidas importantes para a definição das posições de classificação para os playoffs. Jogando no Complexo Teatrão, em São José dos Campos, o Pontz São José Basketball derrotou o Pró-Esporte/Sorocaba por 75 a 50. O Corinthians também aproveitou o fator "casa" e venceu com Bax Catanduva com tranquilidade no Wlamir Marques: 91 a 61.

O Pró-Esporte/Sorocaba buscava sua primeira vitória na fase de Realinhamento. Contudo, a equipe do São José foi superior durante todo o jogo. Terminou o primeiro tempo com 16 pontos de vantagem (46 a 30) e após vencer também o terceiro e quarto quartos, fechou a partida com 25 pontos de diferença sobre o adversário. Apesar da derrota, a pivô Mariana Tavares, do Sorocaba, se destacou como a maior pontuadora da partida anotando 19 pontos, além de 7 rebotes e 3 assistências.

O Corinthians vem aos poucos subindo de produção. Às vésperas dos playoffs, a equipe da capital enfrentou o Bax Catanduva e não teve dificuldades para sair do Parque São Jorge com a vitória. O Timão começou com tudo, dominando os três primeiros quartos. O Bax Catanduva tentou reagir no último quarto, vencendo por 17 a 13, mas a diferença acumulada pelo Corinthians foi determinante para a vitória. As maiores pontuadoras da partida foram as alas Ariadna Felipe, do Corinthians, e Fernanda Sena, do Bax Catanduva, ambas com 20 pontos.