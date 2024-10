Com o fim da WNBA, brasileiras partem para Europa e Ásia

Com o fim da WNBA 2024, as três brasileiras que atuam na liga fecharam contratos com clubes da Ásia e da Europa para jogarem e se manterem ativas durante a "off-season" dos Estados Unidos. Kamilla Cardoso foi para o Shanghai Swordfish, da China, Damiris Dantas voltou para a Turquia, onde está representando o Botas Ankara, e Stephanie Soares acertou acordo com o Gorzów, da Polônia.

A WNBA é a principal liga de basquete feminino do planeta. No entanto, como sua temporada dura apenas cinco meses (normalmente entre maio e setembro), é comum que as jogadoras procurem outros polos para atuarem no restante do ano. Países da Europa e da Ásia são os mais procurados, assim como a Austrália, cujas temporadas costumam se iniciar no último trimestre de cada ano.

Entre as brasileiras, Damiris Dantas já fez sua estreia na temporada europeia. Depois de atuar pelo Indiana Fever, onde jogou 22 partidas e teve médias de 11 minutos, 4,8 pontos, 2,0 rebotes e 0,6 assistências, a ala-pivô de 31 anos já se juntou ao Botas e jogou pela primeira vez na Liga Turca há duas semanas. Ela marcou 13 pontos na derrota da equipe para o Bodrum Basketbol, por 79 a 71. Sua próxima partida será neste sábado (26), às 11h (horário de Brasília), contra o Çukurova Mersin.