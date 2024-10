Yago e Vini Jr. se encontram antes de jogo entre Real e Estrela

No encontro com Yago, que hoje é um dos principais nomes do basquete brasileiro, Vinicius desejou sorte ao armador e o convidou para assistir a uma partida do time de futebol do Real Madrid. Com atuações consistentes em alto nível, Vini Jr. é o principal favorito para receber a Bola de Ouro, entregue ao melhor jogador de futebol do mundo na última temporada, em cerimônia que acontecerá na próxima segunda-feira (28).

A partida

Yago começou a partida contra o Real Madrid no banco de reservas, mas entrou em quadra ainda no primeiro período e jogou por 17min38s. Apesar da derrota de sua equipe, o armador marcou oito pontos, em um aproveitamento de 37,5% nos arremessos de quadra (3/8), pegou um rebote e deu uma assistência. O Real liderou o placar desde o primeiro período e abriu cada vez mais vantagem até vencer por 23 pontos de diferença.

Esta foi a segunda derrota seguida do Estrela Vermelha na Euroliga de basquete masculino, que vinha de uma sequência de três triunfos. A equipe sérvia caiu para a oitava colocação da tabela de classificação, mas ainda se encontra em posição de ir para os playoffs - os dez primeiros ao final de 34 rodadas avançam à pós-temporada. O Real Madrid, por outro lado, está em quarto lugar, também com uma campanha de três triunfos e dois reveses.

Paris, de Splitter, vence

Ainda nesta quinta-feira, o time de outro brasileiro entrou em ação pela Euroliga. Foi o Paris Basketball, do treinador Tiago Splitter, que derrotou o Mônaco por 87 a 80, fora de casa. A equipe francesa contou com uma atuação inspirada de TJ Shorts, autor de 28 pontos, para obter sua segunda vitória na liga e subir para a 14ª colocação na classificação. O Monaco, com três triunfos, é o sétimo colocado.