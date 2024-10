Johnson faz 37 pontos e União Corinthians vence clássico gaúcho

O União Corinthians conquistou sua segunda vitória seguida no NBB e subiu para a quarta colocação da classificação, tendo também uma derrota. Já o Caxias obteve seu segundo revés na liga e, com um triunfo, aparece na 15ª posição. Os próximos compromissos das duas equipes será contra o Pato Basquete. O Caxias voltará a jogar em 31 de outubro, enquanto o União Corinthians duelará em 2 de novembro.

São José vence Brasília em jogaço

Pelo outro jogo da noite de quarta-feira no NBB, o Brasília derrotou o São José por 81 a 76, em uma grande partida. Depois de um primeiro tempo equilibrado, o São José desgarrou do placar no terceiro período e entrou no quarto final com 59 a 54 de vantagem. O Brasília igualou a partida no último quarto e, em um final eletrizante, as equipes se alternaram na liderança do placar até que o time do Distrito Federal terminou na frente.

Gemadinha foi o grande nome do Brasília, com 28 pontos anotados. Von Haydin fez 16 pontos e pegou 11 rebotes, enquanto Magna veio do banco de reservas para marcar 14 pontos. No São José, Leal fez 21 pontos, enquanto Douglas marcou 19. A equipe do centro-oeste brasileiro conquistou sua primeira vitória no NBB, depois de três derrotas seguidas, enquanto o time paulista conheceu seu quinto revés consecutivo.