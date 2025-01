Mudança climática aumentou a probabilidade de incêndios em Los Angeles

As mudanças climáticas tornaram os incêndios florestais em Los Angeles, nos EUA, mais prováveis. A conclusão é de um estudo realizado pelo grupo World Weather Attribution, iniciativa científica internacional que analisa e divulga a influência da mudança climática em eventos extremos.

De acordo com a pesquisa, as mudanças climáticas causadas pelo homem somadas aos fortes ventos de Santa Ana aumentaram as condições de inflamabilidade no sul da Califórnia.

O que aconteceu

Seca, ventos e aquecimento intensificaram incêndios. A vegetação seca e a ausência de chuvas durante o inverno criaram condições inflamáveis, agravadas pelos ventos de Santa Ana, que atingiram velocidades de furacão. As condições de calor, seca e vento que alimentaram os incêndios foram cerca de 35% mais prováveis devido ao aquecimento causado principalmente pela queima de combustíveis fósseis.