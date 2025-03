Efeito Trump pode ser triplamente negativo para o clima, diz Marina Silva

As ações para conter o aquecimento global estão em risco devido a um efeito triplamente negativo desencadeado pelo retorno do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Casa Branca, disse hoje a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, enquanto o Brasil se prepara para sediar a COP30 no final deste ano.

Trump se retirou do Acordo de Paris sobre mudança climática, lançou uma guerra comercial com Canadá, China e México e alterou a política dos EUA sobre a guerra na Ucrânia.

Marina disse a repórteres em Déli, falando por meio de um tradutor, que o "contexto geopolítico cada vez mais complexo", caracterizado por turbulências e tarifas comerciais, pode interromper o progresso na contenção das mudanças climáticas.