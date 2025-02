Estrutura flutuante usa algas nativas para combater poluição das águas

Quem olhar com atenção para as águas da Marina da Glória, um dos cartões postais do Rio de Janeiro, vai se deparar com uma estrutura azul misteriosa boiando, que lembra um barco à vela, e que fica girando em torno do próprio eixo. Parece uma instalação artística, mas, na verdade, é um sistema altamente tecnológico - e bonito - que serve para capturar carbono e absorver poluentes, como metais pesados.

Chamada de Caravela, a estrutura foi criada e desenvolvida em 2018 pela empresa brasileira Infinito Mare e trata-se de uma Solução Baseada na Natureza (SbN) para monitorar e despoluir rios, baías, lagos, represas e outros corpos hídricos de água doce e salgada. Funciona da seguinte forma: o fundo da estrutura é composto por uma película que, em contato com a água, favorece o crescimento de algas nativas. Estas algas funcionam como biorreatores que monitoram e retiram da água matéria orgânica, uma espécie de ímã que captura poluentes. Depois de já crescidas, estas algas são retiradas das Caravelas e encaminhadas para análise em laboratório, fazendo com que haja um controle das substâncias presentes na água.

"A tecnologia é uma espécie de uma tela de mosquito que, ao ser colocada na água, gera uma reação e uma película aparece ali dentro. A partir daí, algas que são nativas naquela água encontram na Caravela um local para crescer, como uma estufa. Enquanto estas algas crescem, elas se alimentam da poluição e fazem que esta poluição tenha aderência à sua superfície", explica Bruno Libardoni, oceanógrafo, fundador e CEO da Infinito Mare. Segundo ele, as algas levam cerca de duas semanas para atingirem um tamanho bom de crescimento.