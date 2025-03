Gelo marinho atinge mínima recorde enquanto temperaturas globais disparam

Inverno mais quente. O inverno no hemisfério norte (dezembro 2024 a fevereiro 2025) foi o segundo mais quente já registrado, com 0,71°C acima da média de 1991-2020.

Fevereiro na Europa. O mês ficou 0,40°C acima da média de 1991-2020, com temperatura média de 0,44°C. O norte da Escandinávia, Islândia e Alpes registraram temperaturas acima da média. Já o leste da Europa teve temperaturas abaixo da média.

Fora da Europa. As temperaturas ficaram acima da média em grandes partes do Ártico, no norte do Chile e da Argentina, no oeste da Austrália e no sudoeste dos Estados Unidos e do México.

Temperatura da superfície do mar. A temperatura média da superfície do mar em fevereiro foi de 20,88°C, a segunda mais alta já registrada para o mês. As anomalias mais intensas se concentraram no Golfo do México e no mar Mediterrâneo, que registraram recordes locais.

Chuvas, secas e eventos extremos

Destaques hidrológicos. Houve chuva abaixo da média na maior parte da Europa central e oriental, no sudeste da Espanha e na Turquia. Por outro, houve precipitação acima da média na Islândia, Irlanda, sul do Reino Unido, parte da França e Itália central.