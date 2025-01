Chicotada climática: o que é o fenômeno que pode intensificar fogo nos EUA?

Estamos num evento de chicotada: de chuva a seca, no sul da Califórnia. A evidência mostra que a chicotada hidroclimática já aumentou devido ao aquecimento global, e um maior aquecimento da Terra provocará aumentos ainda maiores.

Daniel Swain, cientista climático da UCLA ao Los Angeles Times

Oscilações bruscas de chuva para seca podem ter agravado os incêndios. O estudo mostrou que nos últimos dois anos os invernos na Califórnia foram excepcionalmente chuvosos —o que provocou o crescimento de arbustos e grama no território. Com a chegada da primavera, o clima esquentou e tornou a área de Los Angeles muito seca. Essa mudança brusca foi nomeada de "chicotada climática" pelos cientistas.

Essa sequência de chicotadas na Califórnia aumentou o risco de incêndio duas vezes: primeiro, aumentando enormemente o crescimento de grama e arbustos inflamáveis nos meses que antecederam a temporada de incêndios e, em seguida, secando-os a níveis excepcionalmente altos. (...) Quando os ventos fortes se sobrepõem a condições de vegetação extremamente seca, como é o caso atualmente, podem ocorrer condições de incêndio florestal muito perigosas.

Daniel Swain, cientista climático da UCLA ao Los Angeles Times

Fenômenos atmosféricos explicam mudanças bruscas. No estudo, os pesquisadores comparam a função da atmosfera como uma esponja: a cada grau de aquecimento da Terra, a atmosfera evapora, absorve e libera 7% mais água que o normal. Em poucas palavras, isso significa que é possível ver ambientes mais úmidos —mas quando a seca se instala, eles podem tornar-se também mais secos que antes.

O problema é que a esponja cresce exponencialmente, como os juros compostos num banco. A taxa de expansão aumenta com cada fração de grau de aquecimento.

Daniel Swain, cientista climático da UCLA

Aquecimento global influenciou o aumento das 'chicotadas climáticas'. Os pesquisadores identificaram que, com o constante aumento da temperatura da Terra, este fenômeno de oscilação brusca de tempo está mais frequente. Eles examinaram dados meteorológicos do século 20 e concluíram que as "chicotadas climáticas" cresceram de 31% a 66%. A previsão é a de que elas mais do que duplicarão nos próximos anos, caso a temperatura média global aumente 3ºC em comparação com os níveis pré-industriais.