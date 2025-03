Degelo desacelera corrente oceânica vital para a Antártida

O derretimento das camadas de gelo da Antártida vai desacelerar a corrente oceânica mais forte do mundo, de acordo com uma pesquisa de cientistas australianos e noruegueses publicada na última segunda-feira e que alertou para consequências climáticas significativas na elevação do nível e aquecimento da água do mar, e nos ecossistemas.

Mais de quatro vezes mais forte que a Corrente do Golfo, a Corrente Circumpolar Antártica (CCA) forma uma parte crucial da corrente oceânica, que movimenta a água ao redor do planeta, ligando os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico.

A CCA é o principal mecanismo de troca de calor, dióxido de carbono, produtos químicos e seres vivos entre essas bacias oceânicas, desempenhando um papel importante nos padrões climáticos globais.