La Niña deve durar pouco, informa agência climática da ONU

O fenômeno La Niña, associado a temperaturas globais mais baixas e que começou a se manifestar em dezembro, deve ter "curta duração", indicou a OMM (Organização Meteorológica Mundial) da ONU hoje.

De acordo com as previsões dos centros globais de produção de previsões sazonais vinculados à OMM, as temperaturas da superfície do Pacífico Equatorial, que atualmente são inferiores à média, devem voltar rapidamente à normalidade, afirma a organização em comunicado.

A probabilidade de que retorne para condições "neutras" - que não indicam a ocorrência de El Niño nem de La Niña - é de 60% para o período de março a maio e "chega a 70% para o período de abril a junho".