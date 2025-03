Multilateralismo climático é essencial para o Brasil, diz presidente da COP

O Brasil usará sua presidência da negociação climática global anual das Nações Unidas para pressionar pelo multilateralismo e respeito à ciência, disse hoje o presidente da COP30, André Aranha Corrêa do Lago, em resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre questões climáticas.

Em seu primeiro discurso formal como novo líder da COP30, Corrêa do Lago falou à Assembleia Geral da ONU em Nova York, enfatizando a necessidade de colaboração internacional na cúpula de novembro na cidade de Belém.

Seu discurso foi proferido durante um período tumultuado na política climática dos EUA, com Trump retirando o país — maior emissor histórico — do acordo climático de Paris e reduzindo o financiamento climático durante suas primeiras semanas no cargo.