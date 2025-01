O 'Piroceno': uso do fogo está produzindo era de incêndios descontrolados

As mudanças climáticas atuam como um melhorador do desempenho e, compreensivelmente, atraem a maior parte da atenção porque são globais e seu alcance vai além das chamas. Mas a discussão sobre se o clima ou o uso da terra é mais crítico é equivocada: ambos derivam, independentemente, da conversão para uma sociedade movida a combustíveis fósseis. Ao que parece, os megaincêndios se alimentam da modernidade, assim como os furacões se alimentam dos oceanos quentes.

Nos EUA, a transição pírica desencadeou uma onda de incêndios monstruosos que se espalhou pelos trilhos da colonização — incêndios uma ordem de magnitude maior e mais letais do que os das últimas décadas. O desmatamento e a derrubada de árvores alimentaram conflitos em série, que explodiram no final do século XIX e início do século XX, as décadas finais da Pequena Idade do Gelo.

Essa devastação inspirou o governo federal americano a intervir para acabar com a destruição ambiental, poupar bacias hidrográficas e proteger comunidades, tudo sob a égide da conservação, que se tornou um projeto global. O controle do fogo foi considerado fundamental; a supressão de queimadas tornou-se um indicador de sucesso. Liderado por silvicultores, espalhou-se a crença de que o fogo nas paisagens poderia ser substituído, como estava acontecendo nas cidades, ou enjaulado, como nos fornos e dínamos.

Com o fogo natural e a queima tradicional removidos da paisagem, a quantidade de incêndios caiu a ponto de as chamas não conseguirem mais fazer o trabalho ecológico necessário. Em vez de reduzir o risco, as paisagens tornaram-se mais propensas a queimadas explosivas à medida que os combustíveis se acumulavam nelas durante décadas.

Agora, muita biomassa fóssil é queimada para ser absorvida dentro das fronteiras ecológicas antigas. Os elementos combustíveis na paisagem viva se acumulam e se reorganizam. O clima está desequilibrado. Quando as chamas retornam, como há de acontecer, muitas vezes vêm como um incêndio.

Bem-vindo ao "Piroceno"

Abra mais um pouco o obturador e podemos pensar a Terra como entrando em uma nova era de fogo comparável às eras glaciais do Pleistoceno, completa com o equivalente pirogênico de camadas de gelo, lagos pluviais, planícies de outwash periglaciais, extinções em massa e mudanças no nível do mar. É uma época em que o fogo é o principal motor e a principal expressão.