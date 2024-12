Calor extremo mata mais que furacões: crise climática é ameaça à saúde

O Brasil teve nove episódios de ondas de calor registrados até outubro. Esses eventos extremos atingiram todo o território brasileiro, principalmente na região norte do Amazonas, uma das áreas com maior índice de risco climático. De acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a média de dias de calor extremo por ano aumentou de sete dias nos anos 1990 para mais de 50 dias atualmente.

Dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mostram que a cidade de Goiás (GO), registrou 44,5°C em 6 de outubro. A cidade do Rio de Janeiro registrou, em 28 de novembro, a temperatura máxima recorde no ano de 2024 até agora: 43,2°C no bairro Guaratiba. Em Cachoeiro de Itapemirim (ES), a máxima chegou a 40,3°C este ano. Em Mato Grosso do Sul, a temperatura chegou a 42,8°C, em Aquidauana, e 42,5°C, em Corumbá, com sensação térmica próxima de 50°C.

Sensação térmica é a temperatura aparente sentida pela pele exposta ao ambiente, em virtude da combinação entre temperatura do ar (marcada pelos termômetros), velocidade do vento e umidade. Por exemplo, em cidades litorâneas, devido à combinação desses fatores, para 40°C medidos no termômetro, a sensação térmica pode chegar a quase 50°C.

O estresse térmico é um estado psicofisiológico causado pela exposição a situações ambientais extremas de frio ou calor. Decorre de três fatores: produção de calor a partir da atividade física muscular, calor externo do ambiente e fatores que afetam a perda de calor por convecção ou evaporação. Fatores ambientais incluem temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do vento e calor radiante - que é a transferência de calor por radiação. O Sol aquece a Terra através dessa forma de transferência de calor.

O estresse por calor é resultado de um desequilíbrio entre a produção e a perda de calor pelo corpo. O limite superior da tolerância fisiológica humana ao estresse térmico é atingido quando a temperatura do termômetro de bulbo úmido (WBGT) ultrapassa o limite de 35°C e a umidade relativa chega a 100%. Nessa situação, bebês, pessoas idosas ou doentes sobrevivem entre meia hora e uma hora, e pessoas adultas saudáveis entre 2 e 3 horas.

A Terra experimentou seu dia mais quente na história recente, de acordo com os dados do observatório europeu Copernicus. Em 22 de julho de 2024, a temperatura média global diária atingiu 17,16°C no conjunto de dados ERA5 (quinta geração de reanálise de dados climáticos). Esse valor excedeu os recordes anteriores de 17,09°C. de 21 de julho de 2024, e 17,08 °C, de 6 de julho de 2023.