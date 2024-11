O futuro incerto dos botos da Amazônia no meio de uma seca histórica

Corpos de botos e tucuxis resgatados no Lago Coari, no Amazonas, pela organização Sea Shepherd Brasil. Imagem: Sea Shepherd Brasil

Em 2024, o ICMBio e o Instituto Mamirauá decidiram se antecipar à tragédia. "A seca foi tão intensa no ano passado que o rio nunca recuperou seu nível. Já começamos com déficit de água. A expectativa era de que a tragédia iria se repetir", diz Miriam Marmontel, líder do Grupo de Pesquisa em Mamíferos Aquáticos Amazônicos do Instituto Mamirauá. "Nós estávamos preparados para uma nova emergência, com monitoramento mais intenso, capacitação de equipe e aquisição de equipamentos específicos."

Diante do alto número de animais mortos, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) instaurou em 2023 a Emergência Botos Tefé, com apoio técnico do Instituto Mamirauá e parceria com diversas instituições, para averiguar a situação. O mesmo instituto também lançou, em setembro, a Emergência Fauna Aquática 2024, a fim de intensificar o monitoramento dos animais na região e evitar novas mortes. Mais de 50 profissionais ficaram responsáveis por monitorar as condições de água e o comportamento dos animais duas vezes ao dia.

Entretanto, a mortandade de botos não foi como o esperado. "Este ano secou mais, está uma quentura e a gente não viu boto morrer. Ficamos sem entender", comenta Carlos, que em 2023 ajudou a recolher e transportar carcaças que, muitas vezes, encalhavam no seu quintal de casa.

Valdinei Lemos Lopes, que trabalha com botos há mais de 20 anos e já colaborou com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e o Instituto Mamirauá, acredita que os animais, prevendo uma estiagem ainda mais severa, se deslocaram para locais mais seguros. "Os bichos sabem mais que a gente; eles vivem lá. Ano passado, a seca chegou rápido e eles não tiveram tempo de sair do lago. Este ano, eles cuidaram de sair logo", explica.

Segundo o pesquisador Ayan Fleischmann, o que evitou uma repetição da tragédia de 2023 foi a menor incidência de radiação solar. Este ano, houve menos dias seguidos de sol intenso e maior presença de chuva e nebulosidade, o que impediu que o lago se mantivesse a 40 ºC por longos períodos.