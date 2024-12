Organização tem 40 fundadores e uma meta: Brasil sem fome até 2030

Outra entrega importante é o Hub do Pacto Contra a Fome, uma plataforma que mapeia e promove conexões entre iniciativas, pessoas e instituições do Brasil inteiro focadas em combater à fome e o desperdício de alimentos, com o objetivo de dar visibilidade aos projetos. Hoje há mais de mil organizações e negócios sociais conectados ao hub, que olham para onde ocorrem os desperdícios e quais as formas de evitá-lo.

Quando falamos do trabalho com governos, atuamos mais fortemente no Pará, Maranhão e Ceará assinando termos de cooperação técnica. A intenção é fortalecer a estruturação das políticas públicas para a superação da fome e a garantia da segurança alimentar.

Já no fim do ano passado, tivemos uma influência na reforma tributária da cesta básica ao montarmos um grupo para discutir um texto aparentemente superado, de 1938, e trazer questões como a saudabilidade e o preço dos alimentos. Ficamos felizes com o fato de que o texto do grupo foi implementado, e continuamos com o advocacy para pensar em quais são os elementos dessa cesta básica e como o preço dela é importante para o desenvolvimento do país, devendo conter alimentos saudáveis, regionais e que caibam no bolso do brasileiro.

Como as empresas e a sociedade civil podem apoiar o combate à fome?

O primeiro ponto é o apoio financeiro para que as organizações consigam operar, investir na produção de dados e em soluções. No caso do Pacto, temos, por exemplo, ações pro bono que vão de análise tecnológica para a redistribuição de alimentos ao apoio jurídico. O aporte tecnológico, por exemplo, é essencial para entender qual a maneira inteligente de fazer a distribuição sem que não haja sobreposição de doações.

As empresas também podem engajar a partir das políticas de responsabilidade social ao pensar na segurança alimentar dos funcionários e das comunidades onde atuam. Além de utilizar suas expertises de negócio, como logística, administração, etc, para a atuação no combate à fome.

Já a sociedade civil pode ter atitudes simples, como não estocar alimentos em casa, evitar o desperdício e doar. Outro ponto: escolher alimentos que estão próprios para o consumo, mas podem não estar com um formato ou cor entendido como adequado.