Programa de adoção da Petz quer se conectar com emoção de consumidores

Quem não se derrete com o olhar de um cachorrinho - ou gatinho - pode sair correndo para tirar o coração do freezer. No mínimo, os animais conseguem nos fazer sorrir, o que já movimenta uma série de substâncias cerebrais que trazem bem-estar. É nesta conexão que aposta o Adote Petz, programa de adoção animal que está no guarda-chuva ESG do maior grupo do ecossistema pet do país, com mais de 70 mil adoções promovidas desde 2007.

"Temos uma causa aliada ao nosso negócio. Não se trata de uma campanha pontual de marketing, e sim do nosso modelo. Ao comprar em nossas lojas, o cliente se depara com a adoção, que faz com que o coração dele bata mais forte, pois ele se preocupa com isso. A adoção, para nós, faz parte da experiência de compra do consumidor", explica Carolina Igi, gerente de ESG na Petz.

De acordo com a executiva, ao adotar um pet dentro de uma das lojas do grupo, que tem como parceiras mais de 130 ONGs de resgate e proteção, o consumidor ganha uma série de benefícios que estão atrelados ao negócio da empresa. "A pessoa ganha um ano de consulta veterinária gratuita na nossa rede de hospitais, desconto no banho e tosa, no primeiro enxoval, ração, vacina e até adestramento. Desse jeito conseguimos amarrar o cliente, pois ele não vai apenas adotar. Ele também estará imerso dentro do nosso ecossistema de bem-estar animal", diz.