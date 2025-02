Aquapolo transforma esgoto tratado em água reciclada para indústria

Ao chegar na empresa, este esgoto é enviado a um reator biológico, um tanque que contém bactérias que se alimentam de matéria orgânica. Em seguida, ele vai para ultra filtração, que possui membranas com porosidades mínimas, algo da ordem de 5 milésimos de um fio de cabelo, que são capazes de reter 100% dos vírus e bactérias. Uma parte desta água (25%) ainda vai para outro processo de osmose reversa, o mesmo usado para a dessalinização da água do mar, com membranas de filtragem que retiram moléculas dos sais. No final, a água ainda recebe dióxido de cloro para garantir a desinfecção.

Somente a partir deste ponto a água é encaminhada para ser usada em processos industriais, fazendo com que as empresas locais deixem de captar água potável ou dos rios para sua produção. "A água reciclada garante que as indústrias não parem suas máquinas por falta de água devido às mudanças climáticas e que também não retirem a potável da população, que cresce cada vez mais tem mais demanda", observa Márcio José.

O executivo explica ainda que a água reciclada é diferente da água de reuso, uma vez que a primeira teria até mais segurança e controle do que a potável. "Não existe água nova - a água é sempre a mesma, que é tratada, e volta. É importante aprender o ciclo do saneamento".