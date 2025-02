Diversidade é um dos ingredientes principais dos chocolates da Dengo

"A Floresta de Bolso é uma das ferramentas que a gente tem para atuar em dois tipos tipos de mudanças climáticas: a global e a local, esta última causada pela péssima urbanização das cidades brasileiras, que hoje mal conseguem tirar o cimento de baixo de suas árvores. Via de regra a natureza nunca foi importante na construção das cidades. Por isso que a Floresta de Bolso é quase uma instalação artística, eu brinco, porque ela gera uma provocação tanto nas pessoas como no poder público. Afinal, aprendemos, desde sempre, que a natureza nativa não poderia conviver com as cidades. Que ela pertence ao mundo das feras, das doenças, das cobras, dos maus espíritos. Isso vem desde a época dos portugueses", comenta Cardim.

A primeira Floresta de Bolso pública plantada em um mutirão voluntário foi na Vila Olímpia, bairro da capital paulista, em 2016, em uma praça onde ficava a margem do córrego Uberabinha, hoje canalizado. Hoje são 18 florestas no total, espalhadas entre São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Entre estas áreas estão os 5 mil metros do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, que tinha se tornado um depósito de lixo e entulho, e hoje foi reflorestado.

As espécies plantadas são nativas e minuciosamente estudadas por Cardim - incluindo as distâncias e a convivência entre elas: uma árvore a cada metro quadrado, com uma composição de espécies variando de acordo com a ciência de restauração da Mata Atlântica. "O Brasil detém a maior biodiversidade do mundo e a maior quantidade de espécies nativas do planeta. Mesmo assim, 90% da vegetação plantada nas ocupações humanas é de origem estrangeira: nossos jardins vêm de fora. Queremos trazer esta natureza brasileira de volta".

Segundo o botânico, em um ano, as árvores das Florestas de Bolso alcançam três metros. Em dois anos seis, e, em três anos, oito - todas plantadas em lugares inóspitos e sem a necessidade de manutenção ou irrigação. "A natureza é assim: se a gente abandona uma área que tem floresta em volta, com sementes, ela volta a crescer sozinha", explica.

Cardim completa chamando a atenção para a necessidade urgente do poder público abraçar soluções como esta, uma vez que as cidades estão em estado de emergência - e não existe saída mágica.

"Se as cidades brasileiras tivessem a Floresta de Bolso como política pública, embasada em ciência, de forma pulverizada em suas malhas urbanas, certamente seriam muito mais resilientes às mudanças climáticas e eventos extremos, além de proporcionar mais saúde física e psicológica à população".