Sustentabilidade pode ser tratada com mais (bom) humor, diz estudo

Não perder a piada (sem perder o amigo) é um talento - até mesmo quando estamos falando de assuntos sérios, como mudanças climáticas. Boas doses de humor podem fazer com que mensagens complexas sejam absorvidas com mais facilidade, gerando mais engajamento do público.

Esta é uma das conclusões do estudo inédito Crise & Riso, lançado pela WALK, iniciativa da agência de publicidade Droga5 São Paulo para impulsionar as plataformas de impacto, em parceria com o instituto de estudos culturais float. O material propõe uma análise sobre o papel do humor nas discussões socioambientais, mostrando como o riso pode ser uma excelente ferramenta para construir novas narrativas de impacto e enfrentar crises.

"O humor pode aparecer como uma forma de trazer alívio a uma abordagem densa e tensa, que normalmente é necessária em comunicações sobre problemas sociais e ambientais. Ele também pode ser uma estratégia de escapismo para que o assunto abordado apareça como algo mais palatável do que assuntos ainda mais densos ou até desinteressantes", diz um trecho do estudo.