Brasil pode ganhar com onda anti-ESG dos EUA, diz secretário do MDIC

Entre as oportunidades brasileiras, Rollemberg enfatizou a necessidade de recuperar áreas degradadas e transformar o agronegócio em um setor que captura carbono, além de desmistificar a agricultura brasileira para atrair investimentos sustentáveis. "Vamos fazer com que problemas se tornem grandes chances".

***

Ecoa: Como o Brasil pode se beneficiar da retirada de incentivos à economia verde nos Estados Unidos?

Rodrigo Sobral Rollemberg: Se efetivamente estes incentivos forem retirados, isso aumenta a atratividade do Brasil para receber investimentos. Tenho convicção que esta é uma agenda irreversível e favorece o Brasil por razões óbvias. Algumas delas são questões naturais: temos aqui a maior biodiversidade do planeta, grande disponibilidade de biomassa, de água, matrizes energética e elétrica limpas. Além disso, temos capacidade científica e tecnológica, uma indústria diversificada e um regime democrático consolidado, com boas relações com todos os países do planeta. Então, do ponto de vista geopolítico, certamente também o Brasil pode desempenhar um papel fundamental na liderança dessa agenda de sustentabilidade no mundo.

Ecoa: De que forma isso se traduz em oportunidades?

Rodrigo Sobral Rollemberg: Nós estamos falando de oportunidades de investimentos. O papel do governo aqui é ter uma boa regulação e oferecer segurança jurídica. Vamos usar um exemplo da Europa, que tem um componente inflacionário, uma vez que usava o gás vindo da Rússia e teve que buscar outras alternativas, além de precisar acelerar os seus processos de descarbonização de uma forma mais barata. O Brasil é um local adequado para receber estas empresas de lá pois temos 80% de energia elétrica renovável e ainda proximidade dos portos. Ou seja, estamos próximos também dos mercados consumidores. Então, temos condições objetivas. Outra oportunidade concreta para o Brasil, por exemplo, é a necessidade de redução de emissões das companhias aéreas.

Ecoa: Estamos falando da produção de SAF (Combustível Sustentável de Aviação)? Os Estados Unidos também podem ser grandes produtores.

Rodrigo Sobral Rollemberg: As empresas aéreas têm duas grandes alternativas de redução de emissões: comprar créditos de carbono - e o Brasil é um grande polo de produção de créditos altamente valorizados - ou então produzir combustível sustentável de aviação. O Brasil e os Estados Unidos têm o potencial de serem os maiores produtores de SAF do planeta. Se os EUA retirarem os incentivos para este tipo de política, o Brasil pode ser favorecido e se tornar o grande produtor. E tem mais um ponto: todo o combustível que for produzido nos EUA será consumido internamente, pois lá o consumo é muito alto. No Brasil, temos a capacidade de produzir muito mais do que consumimos, portanto podemos ser grandes exportadores de SAF. E a oportunidade é fazer esta produção a partir da recuperação de áreas de pastagens degradadas.

Ecoa: Esta recuperação de áreas degradadas também seria uma forma de evitar o desmatamento, que hoje é a principal fonte de emissões de gases de efeito estufa no Brasil?

Rodrigo Sobral Rollemberg: Nossas principais emissões estão no desmatamento. E nós podemos transformar o setor que mais emite naquele que mais captura e remove carbono por meio de grandes projetos. Ou seja: a gente transforma um problema em uma grande oportunidade. Como fazer isso? Aliando, por exemplo, a produção de SAF, que pode reflorestar produzindo macaúba ou biomassa em geral que pode ser utilizada para biocombustíveis. Você pode reflorestar com produtos da sociobioeconomia, como açaí, castanha, cupuaçu, babaçu, enfim, tem várias chances de transformar aquilo que é um problema numa oportunidade de negócios, gerando renda de diversas formas. Apresentamos um estudo no G20 que mostra o seguinte: utilizando apenas 5% das áreas de degradadas do Brasil, podemos dobrar a nossa produção de biocombustíveis. Então temos que substituir desmatamento por restauração florestal e reflorestamento.

Ecoa: O agronegócio vai entrar neste jogo?

Rodrigo Sobral Rollemberg: A agricultura brasileira tem dois focos principais: a produção de alimentos e de biocombustíveis. Nosso objetivo, inclusive para a COP 30, é desmistificar para o mundo a agricultura brasileira. Temos tecnologias de integração, lavoura, pecuária, florestas e o reconhecimento internacional de captura de carbono. Somos hoje o país que mais consome bioinsumos na agricultura: só a bactéria fixada utilizadora de nitrogênio no solo evita a emissão de milhares de toneladas de óxido nitroso por ano e economiza 16 bilhões de reais por ano por não precisar usar adubo nitrogenado. Temos aí um potencial enorme de qualificar nossa agricultura. Claro que precisamos combater a ilegalidade com todo rigor, mas vamos desmistificar a agricultura brasileira. Este é o grande desafio da articulação com a bancada do agronegócio. Vamos combater todo tipo de ilegalidade para que prevaleça o que hoje é absolutamente majoritário na agricultura brasileira, que tem boas práticas. Queremos mudar esta imagem no cenário internacional, que não é boa, e que não corresponde à realidade.