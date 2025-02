'ESG é convicção: não tem como mudar', diz CEO do Grupo Boticário

A organização liderada por Fernando Modé teve um desempenho histórico em 2023, atingindo um faturamento de R$ 30,8 bilhões em vendas, um crescimento de 30,5% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, vem se destacando no cenário internacional por suas práticas sustentáveis: é considerada a terceira empresa mais sustentável do mundo na categoria de produtos pessoais, segundo o Índice Dow Jones. Ou seja: o sucesso econômico vem atrelado às práticas socioambientais. "ESG é um redutor de custos", comenta o executivo - usando, por fim, as simpáticas três letrinhas.

***

Ecoa: As estratégias ESG estão atravessando um momento desafiador e algumas empresas recuaram em suas iniciativas. Como você vê este cenário?

Fernando Modé: A primeira coisa que, talvez, nos distancie um pouco deste debate é que a gente faz ESG não por moda, mas por convicção. E a nossa convicção não se moveu ao longo de uma história de quase 48 anos. Eu gosto de diferenciar estratégia de modelo de negócio - a estratégia pode ir mudando, mas o modelo de negócio costuma ser mais perene. Então, dentro desse modelo, temos um jeito de pensar que incorpora as variáveis, que hoje são postas no acrônimo ESG, mas que já tiveram outras denominações. E isso não começou agora. Fazemos parte do grupo que iniciou um movimento há mais de 20 anos envolvendo a dimensão ambiental, social e econômica em toda a organização. Naquele tempo, lá atrás, a gente falava em triple bottom line. Então, obviamente, a gente não consegue dissociar a realidade empresarial de todos esses fatores.

Ecoa: E qual seria a realidade empresarial do Grupo Boticário?

Fernando Modé: Acreditamos que podemos criar oportunidades para transformar indivíduos por meio da beleza. E quando transformamos indivíduos, transformamos toda uma sociedade. Qual o jeito que encontramos para fazer isso? Vendendo cosméticos e perfumaria. Então, tudo o que fazemos passa por este propósito. O nosso desenho é montado para que seja dessa maneira. Isso é muito legal porque a gente vai espalhando oportunidades. Aí você me pergunta: onde se encaixa ESG nisso? Ora, ele faz parte desde o nosso dia 1, está embedado em todas as decisões de negócio, a começar do modelo como um todo. Então, eu gosto de pensar que temos um modelo que transaciona valor com o consumidor.

Ecoa: O Grupo Boticário quase dobrou seu faturamento nos últimos anos, com um desempenho histórico no ano passado. Este modelo que leva em conta o impacto social e ambiental tem a ver com seu sucesso econômico?

Fernando Modé: Sem dúvida. Estamos mostrando resultados de quando você consegue juntar as duas agendas, aquela história do eco do econômico com o eco do ecológico. Toda vez que eu tenho uma redução de uso de qualquer capital natural, seja por evitar desperdício, seja por consumir menos, eu tenho um ganho de eficiência que acaba resultando em lucro. Você reduz o custo na origem. Quanto mais a gente avança nisso, mais a gente vai descobrindo que as agendas são muito mais próximas.

Ecoa: As iniciativas de sustentabilidade da empresa vêm sendo reconhecidas fora do Brasil. Para chegar lá, o investimento é alto?

Fernando Modé: Eu costumo dizer que aquele cara que é bom aluno, em geral, é bom em mais de uma matéria. Ele faz bem mais de uma coisa. Se você não faz bem o ESG, provavelmente, também não deve estar fazendo bem tantas outras coisas. É o que eu acredito. Desenvolva essa capacidade porque ela vai te ajudar em outras também. O investimento pode ser alto, mas ele tem um tempo de retorno. E lembre-se que o custo de não fazer nada pode ser ainda mais alto. Aliás, no caso do ESG, em geral, nem tem a possibilidade de consertar depois.