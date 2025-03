Vanish aposta em campanha contra bullying na volta às aulas

Nem toda mancha a gente consegue lavar. Algumas não saem nem se esfregarmos muito. As manchas emocionais são piores do que aquelas que estão nas roupas: elas grudam feito cicatrizes e podem ficar por uma vida inteira. O bullying, por exemplo, é um dos principais causadores destes traumas na infância - e é neste ponto tão delicado que Vanish, marca líder de tira-manchas da gigante Reckitt Hygiene Comercial, decidiu tocar neste início de ano.

Em uma abordagem criativa e relevante, a ideia entrou dentro da campanha "Vanish Salva seu Uniforme", inspirada por uma pesquisa do Datafolha, realizada em 2024, que aponta que 76% dos pais e mães brasileiros dizem temer que seus filhos sejam vítimas de bullying na escola. A marca se uniu então à Abrace - Programas Preventivos, organização que trabalha com a prevenção do bullying no Brasil há 12 anos, e descobriu que um dos sinais silenciosos desta prática entre as crianças pode ser a incidência frequente de manchas suspeitas no uniforme.

A empresa lançou neste mês um curta-metragem de animação, em que, no centro da história, está uma criança que enfrenta bullying na escola, mas guarda o sofrimento em silêncio. O isolamento transforma tristeza em insegurança, criando marcas emocionais invisíveis. Quando a mãe percebe manchas no uniforme do filho, essas marcas se tornam o ponto de partida para uma conversa reveladora. À medida que as palavras encontram espaço, as manchas começam a sumir.