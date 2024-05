Desmatamento cresce no Cerrado, e não há lei para impedir

Todo imóvel rural brasileiro precisa estar inscrito no CAR, um registro público com a finalidade de integrar as informações ambientais justamente para ações de controle do desmatamento.

Enquanto o desmatamento aumentou no Cerrado como um todo em 2023, ele caiu nas unidades de conservação (de 795 mil para 588 mil quilômetros quadrados) e nas áreas indígenas (de 77,2 mil para 72,7 mil quilômetros quadrados), de acordo com números registrados pelo Prodes, também do Inpe.

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima reconhece a dificuldade de atuar na região. "A situação limita a atuação do governo nas ações de comando e controle. Precisamos fazer um debate nacional para reconhecer que essa autorização de 80% de desmatamento do Cerrado pode ser insustentável", avalia Raoni Rajão, diretor de Políticas de Controle do Desmatamento e Queimadas do ministério.

Outro problema é a falta de transparência na emissão de autorizações de supressão de vegetação entre os poderes. Segundo o diretor, muitas vezes o Ibama verifica a presença de desmatamento em propriedades rurais, mas os produtores apresentam autorização emitida por outras instâncias, como os municípios. "Existe uma insegurança jurídica desses títulos e falta de clareza sobre quais são os requisitos para essas autorizações".

Apesar da grande responsabilidade das ações legais, olhar para as ilegais ainda é necessário. Segundo Rajão, há estados que não têm seus dados de monitoramento integrados ao sistema nacional e isso dificulta ações de fiscalização. Por isso, avançar na integração dos dados é um dos desafios e focos de ação do ministério, afirma.

Enfraquecimento da fiscalização e falta de atenção

Os 11 mil quilômetros quadrados de vegetação perdidos em 2023 representam a maior área desmatada desde 2015. Naquele ano, o desmatamento na região começou a cair, chegando a um mínimo de 6.400 quilômetros quadrados devastados em 2019. Desde então, a cifra voltou a subir.