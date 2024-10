Dependência excessiva da terra ameaça metas para zerar emissões, diz estudo

Os esforços de remoção de dióxido de carbono por meio de abordagens baseadas em terra, como reflorestamento em grande escala e captura e armazenamento de carbono de bioenergia (BECCS, na sigla em inglês), poderiam reduzir indiretamente as futuras perdas de biodiversidade, contribuindo para a mitigação climática.

No entanto, tais iniciativas podem também agravar a crise da biodiversidade devido à demanda adicional por terra e outros recursos, com impactos negativos na biodiversidade concentrados em regiões com alta mudança no uso da terra. A captura de carbono baseada em terra também pode comprometer os meios de subsistência de comunidades vulneráveis e dependentes da terra.

Outro ponto de destaque do estudo é a falta de transparência nas promessas climáticas. A maioria dos países não detalha como pretende alcançar essas metas, o que levanta preocupações sobre a viabilidade dessas estratégias e os efeitos que terão sobre o meio ambiente e as populações locais. Muitas das promessas climáticas são consideradas metas aspiracionais, e não compromissos políticos concretos. No entanto, mesmo as metas futuras podem ter implicações no presente, ao adiar ações de mitigação mais imediatas.

A Rússia, por exemplo, comprometeu-se a regenerar 350 milhões de hectares de florestas, o equivalente a 21% de suas terras. A Arábia Saudita, por sua vez, planeja plantar 40 bilhões de árvores, cobrindo 200 milhões de hectares em países vizinhos. Já os Estados Unidos dependem fortemente do reflorestamento e de tecnologias como o BECCS (Bioenergia com Captura e Armazenamento de Carbono) para atingir suas metas.

O estudo também destaca que, embora o reflorestamento e o plantio de árvores sejam as estratégias mais comuns para a remoção de gás carbônico, as nações mais pobres tendem a focar na regeneração de terras agrícolas, evitando grandes mudanças que possam prejudicar a segurança alimentar e o desenvolvimento local.

Essas descobertas reforçam a necessidade de maior clareza e consistência nas políticas climáticas globais, para garantir que as metas de emissões zero sejam alcançadas de forma sustentável e sem agravar outros desafios ambientais e sociais, concluem os cientistas.