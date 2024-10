Remover carbono não é solução se mundo passar teto de aquecimento, diz IPCC

"Mesmo que as temperaturas voltem a cair, o mundo que veremos não será o mesmo", disse Carl-Friedrich Schleussner, do Instituto Internacional de Análise de Sistemas Aplicados da Áustria, um dos autores do artigo.

A pesquisa mostrou que reduzir as temperaturas em relação ao pico também pode ser mais difícil do que o previsto, mesmo que a remoção de carbono seja ampliada, principalmente porque o derretimento do permafrost e a diminuição das turfeiras liberam metano e provocam um aquecimento ainda maior.

A CDR refere-se a uma série de técnicas que extraem e armazenam o CO2 já presente na atmosfera, incluindo soluções naturais, como florestas e algas oceânicas, além de novas tecnologias que filtram o dióxido de carbono do ar.

A capacidade de CDR existente retira cerca de 2 bilhões de toneladas métricas de CO2 da atmosfera todos os anos, mas esse número precisa aumentar para cerca de 7 bilhões a 9 bilhões de toneladas para atingir as metas climáticas do mundo, segundo um relatório de pesquisa separado divulgado em junho.

No entanto, há limites para a quantidade de novas florestas que podem ser plantadas e para a quantidade de CO2 que pode ser permanentemente sequestrada, e as tecnologias atuais são caras, disse Joeri Rogelj, do Imperial College de Londres, outro coautor do artigo na Nature.

"Se estivermos começando a usar a terra exclusivamente para o gerenciamento de carbono, isso pode entrar em conflito com outras funções importantes da terra, como a biodiversidade (ou) a produção de alimentos", disse, em uma entrevista coletiva.