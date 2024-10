G20 precisa de ação urgente para garantir crescimento verde, diz relatório

Embora, de acordo com o relatório, essas nações devam atuar proporcionalmente à sua responsabilidade, assumindo um papel de liderança no fornecimento do financiamento necessário para concretizar novos caminhos de desenvolvimento, só dinheiro não é o suficiente. É preciso que se promova um alinhamento entre sistemas financeiros e estratégias industriais com as metas climáticas, fortalecendo a governança global de ambos para priorizar a equidade global.

Entre as recomendações está a adoção de estratégias industriais verdes orientadas em torno das NDCs (metas e compromissos de redução de emissões assumidos por cada signatário do Acordo de Paris). Isso inclui redesenhar as principais estruturas, ferramentas e instituições governamentais para apoiar sua implementação e garantir uma colaboração alinhada entre os setores público e privado, com o compartilhamento de riscos e recompensas.

"Vitalmente, os países do G20 devem liderar o caminho na criação de novas estruturas de governança global equitativas, na ampliação de compromissos com tecnologia verde equitativa e transferência de conhecimento, e na construção de capacidade de fabricação distribuída para garantir que todos os países possam concretizar o potencial da estratégia industrial verde."

Sem isso, o desenvolvimento econômico continuará a exceder os limites planetários, alerta o relatório.

Outra indicação é a promoção de uma estrutura financeira global que seja justa e acessível. "Embora todos os países do G20 tenham a responsabilidade de fazer essa mudança e, de fato, se beneficiem dela, está claro que nem todos os países — dentro e fora do G20 — têm espaço fiscal para investir em crescimento verde."

Isso envolve a capacitação de bancos nacionais de desenvolvimento para fornecer capital de longo prazo a custos mais baixos para países de baixa e média renda; incentivo a plataformas de países para direcionamento do financiamento para objetivos climáticos compartilhados; e medidas para garantir que as políticas dos bancos centrais mitiguem riscos financeiros relacionados ao clima e promovam as condições para mobilizar o financiamento do setor privado em direção a investimentos verdes.