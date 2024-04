Tem volta? Limites planetários mostram urgência de ações para o clima

Líder em Mudanças Climáticas do WWF-Brasil, Alexandre Prado observa que, além desses limiares, há a possibilidade também de não retorno do ecossistema da Amazônia. "Isso acontece no nosso quintal por conta do desmatamento que coloca pressão sobre a floresta e do aquecimento do planeta, que também pode levar ao tipping point da região Amazônia", acrescenta.

O que são limites planetários?

Os sistemas apontados pelo Global Tipping Points estão relacionados ao conceito de limites planetários proposto pelo cientista sueco Johan Rockstörm e sua equipe no Centro de Resiliência de Estocolmo em 2009. São fronteiras importantes para manter o equilíbrio da Terra e que, se cruzadas, aumentam o risco de mudanças drásticas em grande escala no planeta.

Os nove limites planetários são:

Mudanças climáticas Perda de biodiversidade Mudanças de uso do solo Fluxos bioquímicos envolvendo fósforo e nitrogênio Diminuição da disponibilidade de água doce Incorporação das chamadas novas entidades, como microplásticos Destruição do ozônio na estratosfera Acidificação de oceanos Contaminação da atmosfera por aerossóis

Dos nove, apenas os três últimos ainda não foram ultrapassados, de acordo com um estudo de 2023 do qual Rockstörm é um dos autores. "Não sabemos por quanto tempo poderemos continuar a transgredir esses limites fundamentais antes que as pressões combinadas conduzam a mudanças e danos irreversíveis", disse Rockström, atual diretor-adjunto do PIK (Instituto de Potsdam para Investigação do Impacto Climático), na Alemanha, quando o estudo foi divulgado.