Picolé e ar-condicionado: energia solar fortalece turismo comunitário no AM

Com a transformação da área em RDS, fiscalizações, prisões e apreensões aumentaram na região e, em 2010, ele decidiu abandonar a atividade. Com o apoio da FAS, começou a trabalhar com turismo e, dois anos depois, abriu a Pousada do Garrido.

Mudar a perspectiva perante a floresta foi um desafio para Brito. Ele compara sua situação de ex-madeireiro que trocou a atividade predatória por uma sustentável com a de um animal selvagem ferido que recebe ajuda. "Num primeiro momento, medo e desconfiança sobressaem, até que a chave muda. Antes, eu via as árvores como mercadoria. Hoje, eu olho para a floresta e vejo vidas", diz.

"A desconfiança das comunidades é um dos maiores desafios enfrentados pelas instituições do terceiro setor. Lidar com isso requer um trabalho intenso", diz Valcléia, destacando que o turismo sustentável desenvolvido nas comunidades, rios e florestas da Amazônia não apenas beneficia aqueles que trabalham diretamente no setor, mas também movimenta uma cadeia de atividades auxiliares, como o transporte.

Pousada Luz Amazônia, na comunidade Saracá, em Iranduba (AM) Imagem: Patrícia Junqueira/UOL

Outra comunidade da região em que o turismo se tornou atividade essencial é Saracá. Por ali já são uma pousada, um chalé e um redário que, além de espaço coletivo, conta com cômodos privados. As opções de hospedagem beneficiam também o restaurante comunitário, onde há um rodízio para que todos os moradores trabalhem.

À frente da operação do restaurante há 12 anos, Pedrina Brito de Mendonça celebra a força do turismo na comunidade. "Está começando a florescer", diz a líder comunitária, que também é proprietária do chalé recém-inaugurado, com varanda, banheiro privativo e ar-condicionado.