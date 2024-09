Ministro do Turismo anuncia fundo para negócios afetados por queimadas

Na abertura do encontro do G20 Turismo nesta sexta-feira (20), em Belém, o ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino, anunciou um plano de liberação de recursos para empreendimentos turísticos de regiões afetadas pelas queimadas recentes através do Fungetur (Fundo Geral do Turismo), semelhante ao que foi feito no Rio Grande do Sul. Os detalhes ainda serão divulgados.

Este ano, o Fungetur já liberou R$ 200 milhões para o Rio Grande do Sul, devastado pelas enchentes, e o Pará, para obras de preparação para a COP30.

Sabino destacou a importância do ecoturismo como ferramenta de desenvolvimento sustentável, combate às desigualdades sociais e enfrentamento da crise climática. "O turismo abre portas e distribui renda", disse. "As populações que vivem nas florestas tropicais não querem mais viver à margem do desenvolvimento e serem sozinhas responsáveis pela manutenção da floresta."