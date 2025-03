Uma pequena (e inspiradora) jornada pelo lado ambientalista de Dubai

Dubai sempre me intrigou, mas vê-la de perto foi ainda mais impressionante do que qualquer foto ou vídeo. A cidade é grandiosa, limpa, organizada e vibrante. No meio daquela arquitetura ultramoderna, caminhei pela areia branca da praia banhada pelo Mar da Arábia - parte do Oceano Índico, onde deixei nosso veleiro Kat ancorado. Energizada pela água salgada, parti em busca do lado ambientalista de Dubai. Minha passagem pela cidade era curta, mas garantiu ótimos e inspiradores encontros.

Minha pequena jornada começou na World Green Economy Organization (WGEO), que estimula o progresso guiado por uma economia verde para um futuro seguro. A organização promove e acelera a transição para essa economia voltada ao desenvolvimento sustentável e à erradicação da pobreza. Atuando globalmente, a WGEO apoia iniciativas de baixo carbono e resilientes ao clima em cerca de 90 países, indo para além dos Emirados Árabes e marcando presença em lugares como Tuvalu, que fica ao sul da Oceania e está ameaçado de desaparecer do mapa, engolido pelo mar em consequência das emergência climáticas.

Depois, conheci um projeto que me trouxe as melhores lembranças - e orgulho - do nosso Projeto Tamar. Nessas 4 décadas de navegações, sempre fizemos questão de visitar alguma unidade do Tamar. Nossa filha, Kat, amava o projeto. Foi muito emocionante revisitar a unidade de Ubatuba com a Voz dos Oceanos, quando tive a honra de devolver uma tartaruga reabilitada ao mar. Como são resilientes e dedicados os profissionais do nosso Tamar! Fazem um trabalho belíssimo e essencial para a conservação marinha. Mas, retomando minha experiência em Dubai...

Heloisa Schurmann pela Voz dos Oceanos no Jumeirah Al Naseem Turtle Rehabilitation Project Imagem: Divulgação

Lá, conheci um projeto "semelhante", o Jumeirah Al Naseem Turtle Rehabilitation Project. As tartarugas resgatadas recebem tratamento no Santuário de Reabilitação de Tartarugas, que funciona dentro de um hotel de 7 estrelas (sim! 7 estrelas!). Depois de recuperadas, elas são devolvidas ao seu habitat natural. Desde 2004, o programa já reabilitou e liberou cerca de 2.000 tartarugas-de-pente, espécie nativa do Oriente Médio e uma das espécies de tartarugas marinhas listadas como vulneráveis

Todo o trabalho de reabilitação é feito em parceria com o Escritório de Proteção à Vida Selvagem de Dubai, contando com suporte veterinário da Dubai Falcon Clinic e do Laboratório Central de Pesquisa Veterinária. Curiosidade: as tartarugas reabilitadas percorrem um túnel exclusivo, partido do Santuário, até chegarem ao mar. Dubai sendo Dubai até mesmo no ambientalismo! O projeto é aberto ao público e tem um forte viés educativo, conscientizando visitantes de todas as idades, locais e hóspedes internacionais, sobre biologia, as tartarugas marinhas e os desafios enfrentados por elas, local e globalmente.