Você acha que o plástico que descarta está sendo reciclado? Repense

Uma vez que o resíduo chega às esteiras de separação da recicladora, é distribuído de acordo com seu tipo. Para cada plástico há um caminho para reciclagem, ou seja, um comprador diferente.

"É preciso uma organização que consiga diversificar essa comercialização para que agregue valor ao material. O mercado tem muitas camadas, embaixo está o catador, lá em cima, as recicladoras. No meio disso, tem os atravessadores, que vão comprar dos catadores e chegar à quantidade e qualidade de material que a indústria recicladora está exigindo", explica Pinhel.

Do total do material recolhido por catadores, em torno de 25% não é reciclável Imagem: René Cardillo via inteligência artificial

Catadores: o elo fraco de um mercado forte

A ponta frágil dessa cadeia econômica é justamente o catador. "Como os catadores dependem da venda do material para serem remunerados, 40% do seu trabalho não é pago. Há uma quantidade imensa de rejeitos. Do total do material recolhido, em torno de 25% não é reciclável, e de 10% a 15% é potencialmente reciclável, mas não há tecnologia para isso", diz Alexandro Cardoso, antropólogo e catador membro do MNCR (Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis).

"As pessoas ainda têm uma despreocupação muito grande em relação ao impacto dos resíduos, mesmo com todas as informações que temos. Isso tem a ver com um processo de invisibilidade. Ninguém quer ver ou se preocupar com resíduos nem com quem trabalha com eles", afirma o antropólogo e catador.