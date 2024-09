PP, PET, PE, PS, PVC... A sopa de letrinhas dos produtos plásticos

Outro desafio é o isopor, que é um resíduo reciclável, composto por 5% de plástico e 95% de ar. Apesar de existir tecnologia para reciclar, a atividade não é economicamente viável no Brasil. Os recicláveis são precificados por seu peso. Imagine uma tonelada de isopor. É difícil coletar uma quantidade que compense financeiramente para que a recicladora aceite a compra. Ou seja, o valor que se paga por esse resíduo inviabiliza sua coleta e comercialização. É por isso que nem todo plástico com o símbolo de reciclagem é aceito nos programas de reciclagem locais.

Por que a maior parte do plástico não pode ser reciclado?

A baixa reciclabilidade do plástico é um desafio para o setor. A cada ano, o mundo produz cerca de 400 milhões de toneladas de resíduos plásticos, muitos dos quais são descartados após apenas alguns minutos de uso. A estimativa das principais instituições ligadas ao meio ambiente é de que apenas 9% de todo o plástico produzido no mundo passe, de fato, pelo processo de reciclagem.

Nos Estados Unidos, de longe o maior poluidor de plásticos em todo o mundo, somente 5% das 50 milhões de toneladas de lixo desse material descartado pelas residências foram recicladas, afirma a ONG ambientalista Greenpeace. Os fatores econômicos são os principais causadores da baixa reciclagem do produto. Isso acontece porque o plástico virgem custa menos que o plástico reciclado.

As chamadas embalagens flexíveis de peso leve, descartáveis e compostas por multicamadas, como as utilizadas em pacotes que armazenam comidas como batatas chips ou barras de chocolate frescas, representam 40% das embalagens de plástico em todo o mundo. Parte do problema são as multicamadas que às vezes incluem uma película, o que encarece bastante separar os materiais em partes recicláveis. Essas embalagens são, normalmente, "supercontaminadas" com restos de alimentos desperdiçados, o que as torna impossíveis de reciclar.

*Com informações da AFP