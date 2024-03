Indústria do plástico escondeu dificuldades da reciclagem, diz estudo

Um estudo divulgado pela ONG norte-americana CCI (Center for Climate Integrity) revela que as empresas produtoras de plástico sabiam há mais de 30 anos que a reciclagem não era uma solução viável economica ou tecnicamente para o gerenciamento de resíduos plásticos. O CCI diz ainda que, mesmo conhecendo essas limitações, a indústria continuou promovendo a reciclagem do plástico para o público sem revelar seu real alcance.

Na raiz dessa crise de resíduos plásticos está uma campanha de décadas de fraude e engano sobre a capacidade de reciclagem dos plásticos. Apesar do conhecimento de longa data de que reciclar plásticos não é tecnicamente nem economicamente viável, empresas petroquímicas, tanto de forma independente como por meio de suas associações comerciais e grupos de fachada, participaram de campanhas fraudulentas de marketing e educação pública projetadas para enganar o público sobre a viabilidade da reciclagem de plásticos como solução para o problema dos resíduos plásticos. Relatório do CCI

De acordo com reportagem da Folha, a Abiplast (Associação Brasileira do Plástico) diz que o estudo tem inconsistências, sem especificá-las. O documento mobilizou o setor petroquímico (o chamado "Big Oil"), a indústria de transformação plástica e associações de reciclagem nos EUA, assim como no Brasil. Todos são críticos às principais conclusões do relatório, intitulado "A Fraude da Reciclagem de Plástico" e celebrado por ambientalistas.